Torino: Api, ripartire con il coraggio di cambiare

"Il nuovo sindaco di Torino ha certamente dimostrato coraggio e spirito innovativo scegliendo autonomamente la sua squadra di governo della città. Si è trattato di una scelta di rottura rispetto al passato di cui va dato merito al nuovo primo cittadino". Così Corrado Alberto, presidente di Api Torino, in vista dell'insediamento domani del Sindaco Stefano Lo Russo. "A questa squadra Api Torino - dice Alberto - augura buon lavoro ma anche la capacità di ascoltare le tante anime della città, ad iniziare da quelle degli imprenditori che fino ad oggi hanno creduto nelle potenzialità di questo territorio. È necessario adesso accelerare sui progetti di sviluppo e guardare alle potenzialità del sistema economico e produttivo torinese con grande attenzione all'innovazione e all'inclusione che deve partire dalla crescita e dal lavoro. Torino ha bisogno di riacquisire un ruolo importante a livello nazionale. Questo obiettivo può essere raggiunto non solo con la partecipazione di tutti gli attori economici e sociale della città, cosa che dovrebbe essere scontata, ma anche con una squadra di governo dell'amministrazione comunale che sia forte, coesa, decisa a fare bene. Ed è importante anche che venga intensificato il dialogo con la Regione per concretizzare i dossier strategici per il nostro territorio".