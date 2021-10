ECONOMIA DOMESTICA

Fondazione Crc, 22 milioni di erogazioni

In aumento i fondi per la provincia di Cuneo che nel prossimo anno avrà 2 milioni in più rispetto a quanto preventivato. Tre le direttrici individuate nel Piano pluriennale: sostenibilità, comunità, competenze

Il Consiglio generale della Fondazione Crc di Cuneo ha approvato il programma operativo per il prossimo anno: ci saranno 22 milioni di euro di erogazioni e progetti per la provincia, due in più rispetto a quanto programmato nel Piano Pluriennale 2021-24, in linea con gli ultimi anni. Per sostenere associazioni, scuole, enti locali, sanità la Fondazione di origine bancaria ha individuato tre sfide (+Sostenibilità, +Comunità, +Competenze) e al posto delle tre sessioni erogative sono stati introdotti dei "Bandi di ascolto e attivazione del territorio": due per richieste fino a 10mila euro, uno per cifre superiori. Tra gli interventi programmati ci sono bandi su tutela dell'ambiente, efficientamento energetico e prevenzione del rischio geoidrologico, quello su educazione ambientale e outdoor education, ma anche giovani e patrimonio culturale. "Con i 22 milioni di erogazioni previsti per il 2022 la Fondazione ribadisce il proprio ruolo a supporto della ripresa di tutta la comunità provinciale, confermando la quota erogativa degli ultimi anni - spiega il vicepresidente Ezio Raviola - Abbiamo lavorato per semplificare le procedure e aumentare la leggibilità, da parte dei richiedenti e di tutti i nostri stakeholder, delle diverse modalità d'intervento che la Fondazione mette in campo". Il Programma Operativo 2022 è disponibile su www.fondazionecrc.it.