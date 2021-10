Stellantis: -27% consegne trimestre, -14% ricavi netti

Il gruppo Stellantis ha effettuato, nel terzo trimestre, un milione e 131 mila consegne, in calo del 27% rispetto allo stesso periodo 2020 (pro-forma) con la perdita di circa 600 mila unità, pari a circa il 30% della produzione pianificata del terzo trimestre 2021, dovuta a ordini inevasi di semiconduttori. I ricavi netti per 32,6 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto al terzo trimestre 2020 (pro-forma).