Embraco: assessore Torino, Giorgetti convochi subito incontro

"Con il sindaco chiederemo un incontro urgente a Giorgetti, il ministro deve riaprire subito il faldone dell'ex Embraco. Siamo appena arrivati, ma vogliamo subito metterci al lavoro per trovare una soluzione". Lo ha detto l'assessore comunale al Lavoro, Gianna Pentenero, che ha partecipato all'incontro in Prefettura con i sindacati e i lavoratori della fabbrica di Riva di Chieri. "Sono andata alla manifestazione, anche a nome del sindaco, per esprimere la mia solidarietà ai lavoratori. Capisco la loro esasperazione, la loro rabbia e amarezza, hanno ricevuto tante promesse mai rispettate", spiega Pentenero. "Conosco bene la vicenda, me ne ero occupata da assessore regionale quando è stato varato dall'allora ministro Calenda il piano Venture, progetto finito male così come è accaduto per gli altri progetti pensati e realizzati dopo. Non era un piano a cui personalmente credevo, ma non ne avevo un altro. Non è il momento delle polemiche, il ministro riprenda il confronto con i lavoratori. Io farò tutto il possibile insieme con il sindaco perché si trovi una soluzione".