CRASH

Incidente d'auto, Icardi al pronto soccorso

La macchina della Regione su cui viaggiava è finita contro un palo dopo uno scontro con un'altra vettura. Sia l'autista sia l'assessore alla Sanità hanno riportato solo contusioni. "Fortunatamente nulla di grave". Accertamenti della polizia municipale

È in osservazione al pronto soccorso del Mauriziano, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi rimasto lievemente ferito nell’incidente che ha coinvolto l’auto di servizio sulla quale viaggiava. L’incidente, la cui dinamica non è ancora del tutto chiare è avvenuto in corso Re Umberto.

La macchina della Regione sarebbe stata colpita da un’altra vettura e in seguito all’urto è finita contro un palo. Sia l’autista sia l’assessore non sono in gravi condizioni, grazie alla cinture di sicurezza e agli airbag. Secondo i primi riscontri entrambi avrebbero riportato solo alcune contusioni. Gli accertamenti medici sono tutt'ora in corso. "Fortunatamente nulla di grave", spiega lo stesso assessore raggiunto al telefono. È probabile che Icardi non riesca a partecipare all’Unità di crisi per l’emergenza Covid a cui è previsto anche l’intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo.

Dopo essere stato sottoposto ai controlli del caso, l’assessore Icardi è stato dimesso dal pronto soccorso. Per lui qualche dolore, a causa della forte botta, ma per fortuna nulla di grave. “Tutto il gruppo Lega Salvini Piemonte esprime la propria vicinanza e i propri migliori auguri di pronta guarigione al nostro assessore Luigi Icardi e al suo autista – scrivono in una nota il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, e i consiglieri regionali del Carroccio –. Siamo certi che l’incidente stradale che li ha visti coinvolti, e che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, non terrà Luigi lontano dalla sua attività istituzionale e dal suo quotidiano impegno per la Sanità del nostro Piemonte”.