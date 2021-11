Quaglia fuori (auto)strada

Dicono che… nonostante i segnali provenienti dal quartier generale di Tortona non lasciassero margini di dubbio, abbia sperato fino all’ultimo in un ripensamento del gruppo Gavio. Invece, Giovanni Quaglia ha dovuto suo malgrado prendere atto di essere stato escluso dal board di Astm, il cda della holding autostradale nel quale era entrato a seguito della fusione con Sias a febbraio dello scorso anno. L’assemblea dell’altro giorno, nel confermare il presidente e amministratore delegato in carica, Alberto Rubegni e Umberto Tosoni, ha lasciato fuori il numero uno della Fondazione Crt. Che sia venuto il momento per Quaglia di sfoltire il lungo elenco di incarichi?