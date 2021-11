Le Agorà di Fornaro (e Grimaldi)

Dicono che… con l’iscrizione alle Agorà, il percorso attraverso cui Enrico Letta punta ad allargare il “campo” del centrosinistra, porterà presto anche in Piemonte al ritorno nel Pd di una parte degli scissionisti che nel 2007 lasciarono la vecchia “Ditta” e seguirono Pier Luigi Bersani nell’avventura di Articolo 1. Federico Fornaro, fedelissimo dello smacchiatore di giaguari, conferma di essersi iscritto alla costituente progressista “per costruire una proposta all’altezza delle sfide della contemporaneità”, al pari del “suo” ministro Roberto Speranza. Diverso e più complicato il discorso per gli esponenti di Sinistra Italiana, oramai separati dai compagni bersaniani della defunta Liberi e Uguali, che in terra allobroga hanno in Marco Grimaldi il loro riferimento. Alla fine, scommettono dal Nazareno, pur tra molti distinguo anche loro saranno della partita.