Pnrr: Montà, Città metropolitane devono avere ruolo centrale

Il vicesindaco metropolitano di Torino, Roberto Montà, ribadisce "il ruolo centrale delle Città metropolitane come soggetti aggregatori e rappresentativi dei sistemi territoriali", per affrontare le sfide degli investimenti collegati al Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza, come un'opportunità per far ripartire i territori. Occasione, il confronto online organizzato questa mattina dal presidente nazionale dell'Anci Antonio Decaro, sindaco della Città metropolitana di Bari, con i rappresentanti delle 14 Città metropolitane d'Italia. "Per i progetti del Pnrr - ha detto Montà - servirà una interlocuzione diretta con il presidente del Consiglio dei ministri Draghi al fine di rafforzare il nostro ruolo di aggregatori di progettualità di area vasta e di motore dello sviluppo economico e della rigenerazione urbana. Servirà anche un'iniezione rapida di personale alle nostre strutture tecniche per fare in modo che siano in grado di reggere la sfida, mettere in campo grandi investimenti e dialogare proficuamente con i territori. A Torino - ha rimarcato - la Città metropolitana ha 312 comuni di dimensioni e realtà geografiche assai diverse, serve un apparato di partecipazione e governance ben coordinato per non dividere il territorio, ma piuttosto per garantirne lo sviluppo e il rafforzamento delle principali vocazioni".