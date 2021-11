Maltempo: giorni di fitte nebbie poi tornano piogge e neve

Dopo piogge e nevicate - le ultime precipitazioni, deboli e sparse, questa mattina - nei prossimi giorni sarà il tempo delle nebbie che sulle pianure orientali del Piemonte, al confine con la Lombardia, potranno essere particolarmente fitte e persistenti. Sulle zone soleggiate, alte colline e montagne, le temperature saranno invece miti e lo zero termico risalirà - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - a 3.200-3.400 metri. Nebbie, quindi, da domani nelle ore più fredde, ma venerdì anche in serata dopo un temporaneo dissolvimento. Da lunedì 22 novembre nuova fase di tempo perturbato: lo indicano le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana). Nella prima fase le nevicate cadranno solo in zone di media e alta montagna, ma in un secondo tempo dovrebbe essere interessata anche la bassa montagna. Temperature massime in media a 10 gradi, con tendenza al calo, ma sempre su valori autunnali.