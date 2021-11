Ricerca: Francesco Profumo in Consiglio Europeo Innovazione

L'italiano Francesco Profumo è entrato a far parte del comitato direttivo del Consiglio Europeo per l'Innovazione (Eic). Lo rende noto sul suo sito lo stesso Eic, il cui compito è identificare, sviluppare e potenziare tecnologie innovative e dalla portata rivoluzionaria. Attuale presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Profumo è stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) nel 2011 e nello stesso anno ministro per l'Istruzione, l’Università e la Ricerca.