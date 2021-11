Concorrenza: Confartigianato, il 24 stato agitazione trasporti

Confartigianato Imprese Piemonte Trasporti proclama lo stato di agitazione della categoria per mercoledì 24 novembre: una assemblea nazionale degli iscritti in videoconferenza alle 11 con i rappresentanti delle istituzioni. "Il fermo nazionale è una prematura forzatura che in questa fase, in considerazione del prevedibile iter parlamentare del provvedimento, rischia di compromettere la strada di una responsabile interlocuzione con le Istituzioni", spiega l'associazione che chiede lo stralcio dell'articolo 8 del Ddl Concorrenza "in quanto è un duplicato della delega già in essere per la riforma del trasporto pubblico locale non di linea". Confartigianato Imprese Piemonte Trasporti esprime preoccupazione "per assetti di mercato che potrebbero compromettere le prospettive di accesso al mercato degli operatori e alcuni dei principi cardine del nostro ordinamento anche in contrasto con la Costituzione, che riconosce e tutela il valore dell'artigianato e della cooperazione".