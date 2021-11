Covid: senza green pass al ristorante, 4 multati a Torino

Clienti e dipendenti senza Green Pass in un ristorante di Torino, in via Magenta, sanzionato dalla polizia con la chiusura per cinque giorni. Per due clienti privi del certificato verde sanitario la multa è stata di 400 euro a testa, per il dipendente di 600, mentre la titolare dovrà pagarne 800. Tre dei clienti sono risultati irregolari sul territorio nazionale e un quarto è stato denunciato per il possesso di una placca metallica con scritto 'investigatore privato', pur non svolgendo questa attività. Per le scarse condizioni igienico-sanitarie nei locali della cucina e del deposito alimenti, alla titolare è stata comminata anche una sanzione di 2.000 euro ed e' denunciata per la totale assenza dei dispositivi antincendio.