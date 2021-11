Covid: locale senza controlli green pass, chiuso 3 giorni

Chiuso per tre giorni nel quartiere Breo di Mondovì (Cuneo) un locale dove i carabinieri hanno trovato una sessantina di persone che ballavano senza alcun rispetto delle norme anti-Covid, compresa l'assenza di controlli Green Pass all'ingresso. L'intervento dei militari dopo le lamentele di alcuni residenti per danneggiamenti e schiamazzi. Fuori da un altro locale la scorsa settima un giovane era stato portato in ospedale dopo le ferite riportare in un pestaggio. Nei controlli effettuati la scorsa notte dai carabinieri della compagnia di Mondovì, è stato identificato un centinaio di persone, 4 sono state multate per ubriachezza molesta. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I controlli saranno replicati la prossima settimana.