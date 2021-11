Torino: Foglietta, monitoriamo ingressi Ztl e qualità aria

"L'ordinanza firmata dal sindaco Lo Russo tiene conto del perdurare della situazione emergenziale, il cui termine è ora fissato al 31 dicembre. Per rendere più agevole il lavoro degli uffici, che dovranno rinnovare i permessi, siamo andati leggermente più avanti scegliendo la fine del mese di gennaio. Tuttavia, stiamo monitorando costantemente gli ingressi nella Ztl e i dati della qualità dell'aria per intervenire qualora la situazione lo rendesse necessario in modo tempestivo, rigoroso e senza indugi". L'assessora alla Mobilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta, risponde così alla richiesta di comunicazioni del Movimento 5 stelle sulla sospensione della Ztl. L'assessora ha spiegato che dall'8 al 14 novembre gli ingressi in Ztl hanno registrato un +75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il Piemonte era in zona rossa, e un -17% rispetto alla stessa settimana del 2019, mentre dal 15 al 21 novembre c'è stato un +61% rispetto al periodo corrispondente del 2020 e un -19% rispetto al '19. Per quanto riguarda, invece, la qualità dell'aria, i valori medi giornalieri del Pm10 risultano mediamente più bassi di circa il 50% rispetto al 2020 e mediamente più alti di circa il 24% rispetto al 2019. Dati analoghi per il Pm2,5, mentre per l'No2 i valori massimi orari registrati nel 2021 sono mediamente più bassi di circa il 10-15% rispetto a quelli del 2019 e 2020.