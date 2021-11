Piemonte: Pdl sport montani, prosegue iter in Aula

E' ripreso questa mattina in Consiglio regionale l'iter della proposta di legge sugli sport montani, testo unificato realizzato a partire da una proposta della Lega e una del Pd in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani e disciplina dell'eliski. Alla fine di un lungo e sofferto confronto fra maggioranza di centrodestra e opposizioni, oggi in Aula è arrivato il frutto del compromesso che è stato finora raggiunto. L'eliski, il punto più controverso, sarà autorizzato in sette Comuni e permesso anche nei giorni festivi. Ci saranno però alcuni giorni di divieto, riservati a chi pratica scialpinismo e passeggiate con le ciaspole.