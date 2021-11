Eliski: Valle, maglie sfruttamento montagna troppo larghe

"Con la proposta di legge sull'eliski e il turismo montano oggi in discussione in Consiglio regionale andiamo a allargare le maglie dello sfruttamento della montagna in modo preoccupante": lo ha sottolineato oggi in Aula il Pd Daniele Valle, relatore di minoranza del provvedimento firmato dal leghista Valter Marin. Sul fronte eliski, Valle valuta positivamente la limitazione dell'attività ai luoghi dove ci sono impianti di risalita attivi, ovvero "aree già antropizzate con ambiente già compromesso". Ma "non possiamo dirci soddisfatti - ha rimarcato l'esponente Dem - del fatto che si sia aperto ai giorni festivi, anche se registriamo il positivo tentativo di venirci incontro prevedendo alcuni giorni di divieto". I turisti, ha affermato Valle, "cercano salubrità dell'aria e integrità dei luoghi: intaccandoli, si intacca un tesoro del Piemonte". Quanto all'elitaxi, Valle ha notato che e' stato raggiunto "un compromesso interessante, limitandone l'uso al solo trasporto di disabili e anziani, e inserendolo in un quadro di controlli che nella prima stesura del testo erano esclusi". "Manca però - sostiene - una strategia complessiva. Vediamo interventi spot, scollegati uno dall'altro, senza un quadro complessivo. Il Piemonte dovrebbe investire sul sistema ricettivo, per superare il limite strutturale di un turismo che si basa sulle seconde case. Occorre riconvertire parte del patrimonio edilizio montano con un intervento forte della leva pubblica".