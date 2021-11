Scuola: manifesti davanti al Cavour contro genere fluido

Continua a far discutere la decisione del Cavour, storico liceo Classico di Torino, di adottare nelle comunicazioni, interne ed esterne, il cosiddetto genere fluido, l'asterisco al posto del genere maschile e femminile. Nella notte nuovi manifesti sono stati attaccati al portone della scuola di corso Tassoni. "Non si storpia la grammatica in nome dell'ideologia gender", "Non siamo asterischi, ma maschi e femmine", "-asterischi + diritti e servizi", si legge. L'iniziativa è rivendicata dai Gioventù Nazionale sezione Limes, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. "La storia della lingua Italiana rischia di essere umiliata dall'ultima trovata del politicamente corretto - sostiene in una nota Gioventù Nazionale - davanti a scelte come questa, che storpiano la lingua italiana, in nome di finte battaglie per la parità dei generi, i padri fondatori della nostra lingua si rivoltano nella tomba. Riteniamo inaccettabili simili iniziative, per di più in un liceo Classico. Il primo passo per raggiungere una vera uguaglianza è quello che porta a riconoscere le differenze fra i due sessi, con le proprie caratteristiche e specificità, rispettando e valorizzando le identità di ognuno, senza nascondersi dietro folli asterischi".