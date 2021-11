Violenza donne: Lo Russo, agire tutti i giorni

"La violenza sulle donne ha molte forme, non si limita a quella fisica. Spesso agisce in modo subdolo, si nutre di linguaggio violento e di clima ostile. Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, i numeri sono tremendi: 89 vittime al giorno. Una giornata dedicata, come tutte quelle a tema, ha il fine di accendere un faro, di riflettere e far riflettere. Spetta poi a tutti noi, agire e sensibilizzare. Tutti i giorni". Così, su Facebook, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in occasione della ricorrenza odierna. "E' un fenomeno complesso - dice -, servono norme e pene severe, occorrono tutti gli strumenti di tutela e protezione, ma la vera sfida è quella culturale. Contrastare gli stereotipi del possesso e del controllo. Non è una operazione facile, ma farlo è un atto doveroso. Iniziamo con i più piccoli - conclude -, la speranza di una società più giusta e meno violenta dipenderà da loro".