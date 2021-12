Crescono imprese sociali, 1,8 mld ricavi e 57.000 dipendenti

Con 1,8 miliardi di fatturato, il terzo settore produttivo piemontese impiega 57mila addetti, concentrati soprattutto nelle cooperative sociali. Lo rilevano le indagini realizzati dalla Camera di commercio di Torino e da Isnet (Associazione per lo sviluppo delle imprese sociali). "Un settore di tutto rilievo che seguiamo da anni, con indagini e iniziative dedicate, investendo anche sulla formazione di chi è chiamato a dare un valore all'impatto sociale generato da queste realtà", spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio. "La piattaforma Torino Social Impact conta 170 partner tra imprese sociali, acceleratori e incubatori, enti pubblici, fondazioni e istituzioni finanziarie, start up, atenei, spazi e reti di competenze, associazioni e aziende che compongono un ecosistema sempre più innovativo" aggiunge Mario Calderini, portavoce di Torino Social Impact. In Piemonte l'insieme delle forme organizzative a impatto sociale è composto da quasi 5.500 unità, di cui all'incirca 2.300 nella città metropolitana di Torino. Rispetto al 2019 si registra un incremento di circa l'11% per il Piemonte e del 14% per l'area torinese, dovuto soprattutto alla crescita dell'associazionismo e del volontariato. Tra i cambiamenti in senso positivo spicca l'ambito dell'innovazione (36%), seguito dall'organizzazione dell'attività imprenditoriale e dal marketing. Tra i progetti di Torino Social Impact il primo in dirittura d'arrivo è la Borsa dell'Impatto Sociale, che potrebbe insediarsi nell'ex Borsa valori di piazzale Valdo Fusi. C'è anche il Trusted Data intermediary, archivio per raccogliere dati da attori pubblici e privati rivolto alle imprese del Terzo settore. E' stata anche presentata la terza edizione del corso universitario di aggiornamento professionale in Valutazione d'Impatto sociale.