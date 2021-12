Morte Celestino Costa, pioniere dell'agricoltura biologica

È morto oggi, all'età di 91 anni, Celestino Costa. Frutticoltore, è stato per 35 anni sindaco di Pagno, in valle Bronda, presidente della Comunità Montana Valle Po per 10 anni e consigliere della Provincia di Cuneo per 15 anni. Stimato e conosciuto per il suo impegno amministrativo, è stato tra i pionieri dell'agricoltura biologica e tra i fondatori del Creso, il centro per lo sviluppo della frutticoltura, oggi Fondazione regionale Agrion.