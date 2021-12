Giorgis scende in campo (largo)

Dicono che… si stia costruendo un asse in Piemonte tra il deputato della sinistra dem Andrea Giorgis e il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro. Occasione per ribadire la vicinanza tra i rappresentanti di due aree sostanzialmente contigue, pronte a costituire quel campo largo di cui vagheggia da mesi Francesco Boccia, è l’Agorà organizzata dall’ex sottosegretario a Torino, che si svolge oggi con la partecipazione in collegamento del segretario Pd Enrico Letta. Sono già oltre 130 i prenotati per la discussione che tratterà il tema della democrazia rappresentativa e delle sue possibili evoluzioni (e involuzioni) determinate dall’innovazione tecnologica.