Inchiesta su "re concerti", pm ribadisce richiesta giudizio

Il pubblico ministero Gianfranco Colace ha ribadito le richieste di rinvio a giudizio delle persone imputate all'udienza preliminare che vede al centro la figura di Giulio Muttoni, l'ex patron della società organizzatrice di eventi musicali Set up live. Secondo gli inquirenti, nel 2015 Muttoni chiese e ottenne l'aiuto di Stefano Esposito, all'epoca parlamentare del Pd, ora anche lui imputato per farsi revocare una interdittiva antimafia. Inizialmente le richieste di rinvio a giudizio erano state 35. Alcune delle persone chiamate in causa hanno però scelto di farsi processare con il rito abbreviato e la loro posizione non è stata discussa questa mattina.