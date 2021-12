Automotive: Lega, inaccettabile stop 2035 a motori combustibili

"La scadenza al 2035 prevista per la vendita di auto con motore a combustione è inattuabile. Il grido di allarme della filiera dell'auto di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto è chiaro: sono a rischio 70000 posti di lavoro di un settore all'avanguardia, in cui l'Italia è leader nel mondo. Questo approccio estremistico fatto di paletti ideologici non ci convince: si potrebbe, per esempio, optare per un sistema graduale che tuteli le aziende e l'occupazione. La Lega non mette in discussione gli obbiettivi della transizione ecologica, ma va pianificato un percorso di sostenibilità che tenga conto di tutte le soluzioni". Lo dichiarano i parlamentari della Lega Giovanni Tombolato e Maurizio Campari.