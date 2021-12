Stellantis: sindacati, avviare confronto per area finanziaria

Stellantis ha intenzione di riorganizzare il ramo finanziario per razionalizzare la presenza di soggetti differenti provenienti da Fca e Psa. Lo rendono noto i sindacati. "Più in particolare - spiegano - si prevede di fondere Leasys e Free to move per costituire un'unica società in joint venture con Credit Agricole, che si occuperà sostanzialmente di leasing operativo per le flotte aziendali. Leasys Rent e Fca Bank saranno invece cedute a Credit Agricole, ma conserveranno le attività di finanziamento solo per i marchi non Stellantis, mentre le attività di finanziamento dei marchi Stellantis passeranno a una società in joint venture con il Santander Consumer sostanzialmente erede di Psa Bank. Proprio quest'ultimo aspetto è quello che suscita i maggiori timori sindacali, per la mancata fusione fra FcaBank e Psa Bank e il conseguente rischio di esuberi. La Direzione di Stellantis ha dichiarato che non sono previsti esuberi e che l'intero processo dovrebbe concludersi nel 2023, ma abbiamo chiesto ulteriori incontri sia a livello di singola unità produttiva sia a livello nazionale, per verificare come scongiurare davvero le potenziali eccedenze, oltre che per chiarire le possibili ricadute contrattuali. Chiariamo sin d'ora che il consenso sindacale a una siffatta operazione ci sarà solo nella misura in cui avremo la certezza che non ci saranno esuberi né peggioramenti dei trattamenti contrattuali e retributivi".