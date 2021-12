Province: Bussalino neo presidente Alessandria

Enrico Bussalino (Lega) è il nuovo presidente della Provincia di Alessandria. Sindaco di Borghetto di Borbera, candidato per il centrodestra con la lista "La Provincia dei Comuni", ha sconfitto Domenico Miloscio (centrosinistra), primo cittadino di Pozzolo Formigaro, di "Uniti per la Provincia di Alessandria e il suo territorio". Bussalino ha ottenuto 50.021 voti ponderati contro 26.762. "Sono contento di questa elezione, decretata da un consenso importante da parte degli amministratori - commenta -. Mi metterò a loro disposizione per soddisfare nel migliore dei modi le necessità dei singoli territori". Tra le priorità del neopresidente di Palazzo Ghilini: la manutenzione di strade ed edifici scolastici; un No netto al Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi; assistenza ai Comuni; parità di genere e abbattimento delle barriere architettoniche. "La nostra lista e, pertanto, la nostra amministrazione, aggiunge il neo presidente della Provincia di Alessandria - è in continuità con l'uscente guidata da Gianfranco Baldi, che - considerate le ristrettezze economiche a disposizione e le limitazioni legate all'emergenza Covid - ha fatto bene".