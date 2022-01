Carceri: garante Torino, aumentano casi ma poche notizie

In carcere "il numero dei contagi aumenta, molte persone detenute sono in isolamento" e i loro familiari lo apprendono quando li vanno a trovare e vengono avvertiti che il colloquio non potrà essere effettuato. Lo afferma l'ufficio del Garante per i detenuti del Comune di Torino. "Altri - si spiega - ricevono una fugace chiamata, ho pochi minuti per dirti che sono positivo perché poi mi isolano. Nessun familiare si può concedere la possibilità di chiamare un numero di telefono e parlare con qualche medico penitenziario per essere informato sulle condizioni dei propri cari". "Penso sia gravissimo - è il commento - che ad oggi non si sia superato tutto questo, penso sia gravissimo che debba un Garante rassicurare i parenti, penso sia gravissimo non tutelare il diritto all'informazione soprattutto se si tratta di salute".