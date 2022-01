Covid: sito web di Varallo Sesia attaccato da hacker no vax

"Ieri sera la pagina Facebook della Città di Varallo ha subito un attacco hacker da parte di migliaia di profili fake che si rifanno a un gruppo Novax. Non si tratta della prima volta che subiamo questo attacco". Lo ha scritto sui social Eraldo Botta, sindaco della cittadina in Valsesia, presidente della Provincia di Vercelli. "Questo gruppo Novax, già noto per queste 'performance' - ha aggiunto - organizza i suoi attacchi su un'app di messaggistica istantanea, e da li' colpisce in massa, diffondendo fake news, slogan e immagini contenenti paragoni assurdi con il regime nazista o la triste vicenda di Anna Frank". Non è la prima volta che questi gruppi colpiscono il nostro Comune, e sono tanti i casi in cui hanno colpito enti e istituzioni, Asl locali, sindaci, medici e virologi a loro non graditi". Botta aggiunge, sempre dalla pagina Facebook Citta' di Varallo: "Questa è la dimostrazione che, chiedendo attraverso l'invito a vaccinarsi, di dimostrare senso di responsabilità e amore per il prossimo, diamo fastidio a questi gruppi. Ma la nostra azione proseguirà senza sé e senza ma, pubblicando i dati forniti dai presidi ospedalieri, scuotendo le coscienze e continuando a pensare che una azione fatta per gli altri vale 100 azioni fatte per noi stessi".