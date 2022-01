Marchioni sulla graticola

Dicono che… siano settimane particolarmente travagliate per il sindaco di Omegna Paolo Marchioni. Archiviato un 2021 che ha visto la fuoriuscita di Fratelli d’Italia dall’attuale maggioranza e la promozione in giunta della “fedelissima” e da lui apprezzatissima Raffaella Varvelli, il nuovo anno non sembra prospettarsi meglio, con gli alleati di centrodestra che vorrebbero al suo posto un candidato meno divisivo. Una bella gatta da pelare per l’“islandese” Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Regione e dominus del Carroccio nel Vco, che potrebbe tirare fuori dal cilindro Massimo Nobili, già presidente della Provincia, omegnese doc. Chissà.