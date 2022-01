È TUTTO UN CINE

Il remake del Torino Film Festival: "Steve Della Casa 2, il ritorno"

Dopo averlo fondato 40 anni fa, il noto critico cinematografico torna alla guida della rassegna subalpina. Il benvenuto di Ghigo e l'addio del suo predecessore, Francia di Celle

Steve Della Casa è il nuovo direttore artistico della 40ª edizione “straordinaria” del Torino Film Festival. Succede a Stefano Francia di Celle che, al termine del mandato, ha scelto di non prorogare il suo contratto decidendo di tornare in Rai dopo due anni di aspettativa. Il presidente Enzo Ghigo, il direttore Domenico De Gaetano e il Comitato di gestione del Museo Nazionale del Cinema lo hanno ringraziato “per l’ottimo lavoro svolto, per l’impegno e la passione che ha dedicato al Tff in questi anni non facili e gli fanno i migliori auguri per il ritorno in Rai in un momento di grande trasformazione per l’azienda”.

Della Casa è tra i fondatori del Festival Cinema Giovani – poi Torino Film Festival – di cui è stato direttore dal 1998 al 2002. Per lui un ritorno proprio nell’anno in cui la rassegna spegne le sue prime 40 candeline.

Nato a Torino il 25 maggio 1953, laureato in Storia del cinema con il professor Gianni Rondolino, maestro di tutta la schiatta di critici e cineasti subalpini, con una tesi sul western americano, Della Casa nel 1974 ha dato vita al Movie Club di Torino, uno dei più importanti club cinema italiani. Nel 1982 è la volta del Festival Cinema Giovani di cui sarà direttore dal 1998 al 2002 quando era già diventato Torino Film Festival. È presidente della Film Commission Torino Piemonte tra il 2006 e il 2013 e direttore del Roma Fiction Fest fino al 2014. Dal 1994 è autore e conduttore del programma Hollywood Party su Rai Radio 3. È docente di Storia del cinema all’Accademia d’Arte Drammatica. Ha pubblicato saggi sul cinema in Italia e all’estero (Centre Pompidou, Museum of Modern Arts di New York, George Lincoln Center). Ha diretto documentari presentati ai festival di Venezia, di Roma, di Locarno, vincendo nel 2016 un Nastro d'Argento. È un grande tifoso del Toro.