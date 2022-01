Torino: Comune, 100 assunti con contratto formazione lavoro

Nuove forze nella macchina amministrativa torinese. "In Sala Rossa, oggi - annuncia su Facebook la vicesindaca con delega al Personale, Michela Favaro - abbiamo dato il benvenuto ai nuovi 100 assunti del Comune di Torino in Contratto Formazione Lavoro. Giornate come questa segnano l'avvio di un percorso". "La valorizzazione delle risorse umane è una occasione per la digitalizzazione e per il rinnovamento e rafforzamento della pubblica amministrazione - aggiunge -. La riforma dell'amministrazione pubblica, lo snellimento procedurale e la semplificazione burocratica sono condizioni essenziali per la ripartenza e per dare risposte ai cittadini che devono trovare nella citta' un luogo accogliente e ospitale".