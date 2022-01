Variante grillina a Rivoli

Dicono che… tra Covid e inciampi amministrativi non ci sia pace per il povero sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli. Incassata con soddisfazione l’elezione in Città Metropolitana e la contestuale nomina a capogruppo del centrodestra, il primo cittadino deve risolvere in queste ore l’annosa grana del PalaFilattiera, il palazzetto dello sport che una società sportiva locale, la Conte Verde Basket, si è assunta l’onere di costruire in cambio di una lunga concessione. Le informazioni contenute nel bando pare contengano quantomeno delle inesattezze e c’è il rischio che tutta la procedura sia da rifare, Come se non bastasse, a certificare il pasticciaccio brutto, è arrivata anche alla fine dello scorso anno una comunicazione della Città Metropolitana suonata a Palazzo Civico come un alert.

E così, ieri, più che Omicron a colpire i consiglieri i di centrodestra sarebbe stata la variante Cinquestelle, manifestatasi attraverso una mozione sul Palasport della discordia che si sarebbe dovuta discutere proprio ieri in aula. Ma nessuno – esclusi sindaco e presidente del Consiglio – si sono collegati alla seduta convocata da remoto: tutti colpiti dal Covid o dalla “variante grillina”?