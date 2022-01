Covid: Avetta (Pd), Regione introduca bonus disagio psichico

Il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd) chiede alla Giunta Cirio di investire risorse per la cura e la prevenzione del disagio psichico, che in aumento a causa della pandemia. "Alcune Regioni - spiega Avetta - stanno destinando apposite risorse per contrastare gli effetti che l'emergenza pandemica sta generando anche sulla salute mentale dei cittadini. Ad esempio, il Lazio ha istituito un fondo dedicato rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili. Chiediamo alla Regione Piemonte di introdurre misure analoghe nel bilancio regionale 2022". "Nell'ultima manovra finanziaria nazionale - aggiunge - era prevista l'introduzione del bonus psicologico, poi accantonato. Oltre 250 mila persone hanno già firmato la petizione che chiede di rivedere quella decisione. Stiamo assistendo a una crescita del disagio negli adulti come nei più giovani, fra dad e scenari di incertezza per piccoli imprenditori, partite Iva, giovani con contratti saltuari". "Lo scorso anno secondo l'istituto Piepoli - rimarca - il 27,5% di chi aveva intenzione di iniziare un percorso psicoterapeutico ha rinunciato per motivi economici, e il 21% lo ha interrotto in corso d'opera. Aumentano inoltre i tentativi di suicidio, i casi di autolesionismo e i disturbi alimentari. Di fronte a questo scenario allarmante la Regione Piemonte deve intervenire: prevedere un bonus psicologico regionale vorrebbe dire fare un investimento per il futuro dei giovani".