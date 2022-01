Anno giudiziario: Corte appello Torino, c'è bisogno di eroi

"Purtroppo il nostro Paese ha bisogno di eroi". Così il presidente della Corte d'appello del Piemonte, Edoardo Barelli Innocenti, ha inaugurato l'anno giudiziario: il riferimento, nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, è alle figure di "Falcone, Borsellino e dei tanti altri che hanno dato la vita nell'adempimento del dovere, per gli ideali in cui credevano, per il bene della comunità". Il presidente, sottolineando che "ricordarli è un dovere collettivo", ha aggiunto che "tutti, e in particolare i magistrati, devono prendere esempio da loro perché la parola è suono ma l'esempio è tuono".