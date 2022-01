Gabetti, nuova sede a Torino per il gruppo Ediscom

Il Gruppo Gabetti, tramite la sede territoriale del Piemonte, ha assistito Ream Sgr nella locazione di 800 mq di uffici a Torino e nella rrattativa con Ediscom, digital company del web marketing da oltre 20 anni. Il gruppo omonimo di cui è a capo Ediscom, conta oltre 200 dipendenti e più di 300 clienti attivi consolidati, tra i quali alcune tra le più importanti multinazionali al mondo. Gli uffici, in via Alfieri 11, sono siti all'interno del prestigioso complesso di proprietà del Fondo Core Nord Ovest, fondo di investimento alternativo immobiliare gestito da Ream Sgr. "Il nostro Gruppo era alla ricerca di una sede che ne sostenesse la rapida e costante crescita, e abbiamo selezionato questa soluzione che coniugherà sia funzionalità operativa sia immagine e design" commenta Igor Boeris, amministratore delegato di Ediscom. "Questa operazione - commenta Federico Zardi, Relationship Manager di Gabetti Piemonte - dimostra che immobili con standard qualitativi elevati come quelli di Ream Sgr trovano una collocazione sul mercato in tempi più brevi rispetto al resto dell'offerta, inoltre ribadisce la nostra competenza sui diversi settori oltre che sul residenziale nuovo". "Questa operazione è la dimostrazione che con una importante attività di riqualificazione e di riposizionamento svolta sull'immobile di via Alfieri 11 - aggiunge Oronzo Perrini, direttore generale di Ream Sgr - siamo riusciti ad attrarre, con il prezioso supporto di Gabetti, un altro conduttore di elevato standing come Ediscom. Con questa locazione abbiamo raggiunto il 100% di occupazione dell'immobile a conferma che, anche in un quadro economico difficile e incerto come quello che stiamo vivendo, la qualità degli immobili e la professionalità del gestore costituiscono elementi premianti".