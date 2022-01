Stalingrado alle urne

Dicono che… l’ultimo ad avere opposto resistenza sia stato l’assessore ai Trasporti Raffaele Bianco, espressione dell’ala sinistra del Pd di Grugliasco. Ma quando anche lui ha compiuto un passo indietro (o di lato come si suole ultimamente), s'è spianata la strada per il giovane Emanuele Gaito, classe 1988, campione di preferenze nelle ultime due tornate elettorali e assessore all’Urbanistica in quest’ultima giunta di Roberto Montà, considerato tra gli amministratori più vicini al consigliere regionale e vicepresidente in pectore di Palazzo Lascaris, Daniele Valle. Salvo scossoni dell'ultimo minuto, alle urne della prossima primavera, sarà dunque Gaito il candidato sindaco di centrosinistra in quella che da decenni è considerata la Stalingrado dell'Ovest, dove il Pci e tutti i suoi eredi, più o meno legittimi, hanno sempre governato dal dopoguerra a oggi. Prima di Bianco avevano abbandonato ogni ambizione anche altri esponenti del Pd locale, a partire dall’assessora all’Istruzione Emanuela Guarino.