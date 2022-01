Stellantis: Uilm Torino, anticipo rimborso Sace ci rende ottimisti

"Il fatto che Stellantis abbia rimborsato in anticipo il prestito Sace è un fatto positivo, che ci rende ottimisti per il futuro". Lo dichiara Luigi Paone, segretario generale della Uilm di Torino. "Di fatto Stellantis - continua - sta già attuando un piano industriale, che è in itinere, che dà garanzie a Mirafiori e sui nuovi modelli. Ci auguriamo che il governo reinvesta questi fondi per dare una spinta più forte alla transizione verso l'elettrificazione e che questo possa tradursi in una ripresa anche dell'indotto automotive".