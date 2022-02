Stellantis: Paolo Cinti direttore marketing Alfa Romeo

Paolo Cinti è il nuovo direttore Marketing di Alfa Romeo in Italia. Torinese, 45 anni, dopo aver lavorato tra i pionieri dell'e-commerce, Cinti arriva in Fca ricoprendo incarichi diversi tra marketing, vendite e comunicazione. È del 2007 la sua prima esperienza in Alfa Romeo. Negli ultimi 5 anni ha lavorato nella Comunicazione, arrivando a guidare la strategia e la pianificazione media di tutti i brand di Stellantis in Italia. Cinti riporta nella sua funzione a Raffaele Russo, managing director del brand in Italia.