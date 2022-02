Collegio Einaudi, 100 posti per universitari meritevoli

La Fondazione Collegio Universitario Einaudi apre l'iter di ammissione per l'a.a. 2022/23. Cento studentesse e studenti universitari saranno ospitati all'interno delle 5 residenze del Collegio Einaudi nel cuore di Torino e potranno entrare a far parte di un contesto stimolante e interculturale in uno dei più importanti Collegi di Merito italiani dove la vita di comunità offre occasioni di confronto e di crescita personale unici. Il Collegio offre a tutti i suoi allievi percorsi formativi complementari a quelli universitari e volti a sviluppare il proprio potenziale. Questi servizi, unitamente ad altre forme di valorizzazione del merito come i numerosi premi e borse di studio, le attività di coaching e di tutoring, costituiscono un plus per vivere al meglio gli anni di studi universitari in contesti residenziali che combinano qualità e accessibilità economica. L'offerta di servizi residenziali comprende la camera singola con bagno privato, le cucine comuni, ampi spazi dedicati allo studio e allo svago, sale fitness, sale musica con pianoforte, lavanderia e una foresteria per ospitare i familiari degli studenti. Possono presentare domanda di ammissione in Collegio anche le studentesse e gli studenti torinesi, o risiedenti nella prima cintura, dal momento che non ci sono vincoli territoriali: un'occasione unica per provare un'esperienza di indipendenza e di autonomia ed entrare a far parte di una comunità di giovani consapevoli e attenti al mondo che li circonda.