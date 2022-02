Meteo: Liguria Piemonte e VdA uniscono forze, nasce nuova app

I dati di oltre 650 stazioni meteo di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dalla temperatura alla quantità di pioggia caduta, dalla velocità del vento all’umidità - in una sola app. È online Meteo 3R, applicazione nata dalla collaborazione delle tre regioni per osservare, prevedere e allertare. Un progetto unico a livello nazionale, con tanto di previsioni meteo validate da esperti, e non elaborate sulla base di algoritmi, e messaggi di allerta per i possibili rischi naturali. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa congiunta, svoltasi nella sede delle tre Regioni in collegamento tra loro. La nuova app è il frutto di un lavoro insieme ai Centri funzionali e alle strutture tecniche di Valle d'Aosta, Arpa Piemonte e Arpa Liguria nell'ambito dei progetti Risk-com e Risk-Act - Creazione di una rete di siti pilota transfrontalieri, del Piano Integrato tematico Risk. Lo strumento "riunisce tutta la meteorologia del Nord Ovest, risultando molto utile a chi frequenta i nostri territori, oltre che alla Protezione civile", osserva il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, augurandosi che presto "anche altre regioni aderiscano". "Da oggi i cittadini saranno più sicuri, e preparati, nella gestione delle emergenze", osserva l'assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi. "In ambito ambientale le cose vanno fatte in sinergia - aggiunge l'assessore piemontese all'Ambiente, Matteo Marnati - con interventi di area vasta e il modello di lavoro con tre regioni è quello da seguire e magari ampliare". "Questa App - conclude l'assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone - può contribuire a salvare vite, perché una buona informazione, nei tempi e canali giusti fa la differenza".