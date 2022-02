Stellantis: sindacati scrivono al Mise, subito incontro

Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri hanno scritto al ministro Giancarlo Giorgetti, al viceministro Gilberto Pichetto e all'azienda per chiedere "con urgenza la convocazione del tavolo Stellantis presso il Mise, per proseguire in sede istituzionale il confronto sulla situazione del gruppo nel nostro Paese". I sindacati chiedono che l'incontro si tenga prima della presentazione del piano industriale, prevista per l'1 marzo.