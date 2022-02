Festival dell'Economia (circolare)

Dicono che… il tema del prossimo Festival dell’Economia, il primo sotto la Mole, potrebbe essere appunto l’economia circolare. Infatti “sono settimane che giriamo attorno alla questione della data”, ironizza uno dei protagonisti delle trattative. Ieri Comune di Torino e Regione hanno fatto il punto della situazione e per la prima volta c’è stato anche chi non ha escluso, anzi forse auspicato, l’ipotesi di un annullamento della kermesse e conseguente slittamento al prossimo anno. Gli organizzatori Tito Boeri e Giuseppe Laterza si ostinano a voler andare in scena in concomitanza con il festival di Trento, dal 2 al 5 giugno. Una soluzione che potrebbe appagare lo spirito di rivalsa dei due, liquidati dall’amministrazione trentina, ma che secondo i “piemontesi” potrebbe essere controproducente per tutti. Il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo ha proposto come data di compromesso il 24 giugno; è attesa nei prossimi giorni una decisione definitiva.