Aziende arredo e design puntano su Russia e Cina

La casa piemontese è pronta a conquistare il mercato cinese e russo: apre domani il bando per la partecipazione al percorso di formazione e internazionalizzazione per le eccellenze regionali nel campo del design, dell'arredamento e del sistema casa. Il progetto e' promosso dalla Camera di commercio di Torino e il Politecnico di Torino, insieme alla Camera di Commercio Italo-Russa, Calibro Zero, Gianmarco Cavagnino e Arcos Interior. Piemonte Home Design, che promuove il sistema casa piemontese con un brand competitivo sui mercati internazionali, chiama a raccolta dal 15 febbraio fino al 15 marzo le aziende regionali che desiderano sviluppare o consolidare la presenza sui mercati esteri. La "casa piemontese", progettata dal gruppo di ricerca China Room del Politecnico di Torino, comprende prodotti di 40 imprese strutturati in moduli aggregabili sulla base delle esigenze degli abitanti e dei contesti geografici di riferimento. "Offriamo opportunità gratuite di crescita all'estero per le imprese del settore proponendo incontri con operatori di mercati in forte crescita, come Cina e Russia. Lo facciamo con una formula innovativa che presenta ai buyer moduli abitativi completi interamente realizzati in Piemonte, personalizzabili in base al gusto e alla cultura dei diversi paesi" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. "Il nostro Ateneo ha stretti rapporti con la Cina, sia per quanto riguarda lo scambio di studenti, sia per le relazioni con il mondo accademico e imprenditoriale del Paese asiatico", commenta il rettore del Politecnico Guido Saracco. Nel 2020, nonostante la flessione dovuta al Covid, il valore del mercato globale dei prodotti del sistema casa ammontava a circa 514 miliardi di euro.