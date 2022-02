Trentini torinesi

Dicono che… per dare un segnale della non belligeranza dei poteri “forti” torinesi, Enrico Salza e il suo successore alla presidenza di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, abbiano assicurato la loro presenza al Festival dell’Economia di Trento. Il vecchio banchiere, che del principale partner della manifestazione trentina – Il Sole24Ore – è stato in passato vicepresidente e amministratore delegato, nei giorni della buriana ha lanciato messaggi inequivocabili, perorando la causa della pace tra le due iniziative. E in tal senso è assai probabile che, vista la parziale sovrapposizione di date, trovino il tempo per prendere parte a entrambe. Il cerchiobottismo sabaudo.