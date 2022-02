Stellantis: utile triplicato nel primo anno a 13,4 mld

Ricavi netti pari a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%, risultato operativo rettificato quasi raddoppiato a 18 miliardi di euro, con margine del 11,8% e tutti i segmenti positivi, utile netto pari a 13,4 miliardi di euro, quasi triplicato anno su anno, su base pro forma Sono i 'risultati record' conseguiti da Stellantis nel primo anno di esistenza. Il gruppo ha annunciato la distribuzione di un dividendo di 3,3 mld previa approvazione degli azionisti. "I risultati record di oggi dimostrano che Stellantis è ben posizionata per realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato più incerti". Così il ceo di Stellantis, Carlo Tavares, commenta i risultati conseguiti dal gruppo nel primo anno di esistenza. "Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis di tutte le Regioni, i marchi e le funzioni per avere contribuito a costruire la nostra nuova società con la diversità che ci alimenta - aggiunge - e cogliere questa occasione per ringraziare il team manageriale per l'impegno incessante profuso nel contrastare e superare situazioni fortemente avverse. "Insieme, siamo concentrati sull'attuazione dei nostri programmi proseguendo nel nostro viaggio per diventare un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile", conclude Tavares.

La creazione di Stellantis ha portato benefici alla nuova società e ai suoi dipendenti in tutto il mondo, infatti 1,9 miliardi di euro saranno ridistribuiti, un importo di 770 milioni di euro in più rispetto a quello ridistribuito l'anno scorso da ciascuna delle precedenti società, pari al 70% di aumento. "I dipendenti sono il cuore di Stellantis. E grazie alla loro continua attenzione all'esecuzione e all'eccellenza che siamo stati in grado di raggiungere risultati record nel nostro primo anno come Stellantis - commenta dil ceo Carlos Tavares - ogni dipendente di Stellantis ha assunto il compito straordinario nel 2021 di combinare due case automobilistiche mentre affrontava gravi sfide esterne" "Il nostro obiettivo è che tutti i dipendenti beneficino della crescita redditizia dell'azienda. Siamo lieti di premiare e ringraziare i membri del nostro team per il loro instancabile impegno", conclude Tavares.