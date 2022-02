Stellantis: Sbarra, piano non indebolisca presenza in Italia

"Stiamo aspettando con ansia i contenuti del piano strategico che Tavares presenterà il primo marzo. Chiediamo che venga assicurato un forte investimento in Italia, mettendo in sicurezza tutti i siti e garantendo un accompagnamento della transizione verso l'elettrico, la salvaguardia delle produzioni e soprattutto la difesa dell'occupazione". Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a margine del congresso della Cisl Torino Canavese. "Non possiamo perdere un posto di lavoro, non possiamo indebolire la presenza di Stellantis in Italia - ha aggiunto - A Torino Stellantis deve continuare a investire nel polo della Maserati e della 500, sostenendo l'arrivo di nuovi modelli e il futuro degli enti centrali".