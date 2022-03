Stellantis: oggi alle 14 Tavares illustra piano strategico

L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, presenta oggi alle 14 il piano strategico a lungo termine del gruppo. Lo ricorda la società in una nota. La presentazione si svolge al Taets Art & Event Park di Zaandam, cittadina olandese dei mulini a vento, a quindici chilometri da Amsterdam, ma può essere seguita in streaming sul sto web di Stellantis. Il manager risponderà alle domande della stampa internazionale: saranno presenti 43 giornalisti di sette Paesi del mondo. In Italia c'è grande attesa per il piano. E' probabile che arrivi l'atteso annuncio della firma dell'accordo per la gigafactory di Termoli, in provincia di Campobasso.