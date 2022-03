Stellantis: target finanziari del piano strategico

Stellantis gestirà il periodo di transizione verso l'elettrificazione fornendo al contempo margini di reddito operativo rettificato a due cifre e massimizzando il valore per gli azionisti. Questi gli obiettivi finanziari del piano: raddoppiare i ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030 e sostenere i margini di reddito operativo rettificato (AOI) a due cifre per tutto il periodo del piano; generare più di 20 miliardi di euro in flussi di cassa liberi industriali nel 2030; un rapporto di distribuzione dei dividendi del 25-30% fino al 2025 e del riacquisto fino al 5% delle azioni ordinarie in circolazione.