EPOREDIESE

Un milanese alla Fondazione Guelpa

Ivrea sceglie il nuovo presidente di una delle organizzazioni che gestiranno gli avvenimenti per la Capitale del libro: è Bartolomeo Corsini che vince il ballottaggio con Salvaggio

Il parto è stato settimino, ma alla fine il presidente della Fondazione Guelpa, tra le organizzazioni che saranno coinvolte per organizzare gli eventi di Ivrea Capitale del libro, è arrivato, con il voto di maggioranza e opposizione in Consiglio comunale. È il milanese Bartolomeo Corsini, 59 anni, chiamato ad amministrare il ricchissimo lascito di Lucia Guelpa, scomparsa nel 2003, unica erede del patrimonio mobiliare ed immobiliare di Abdone Croff, della moglie Adele Guelpa e del figlio Livio, morti in un tragico incidente stradale nel 1946.

Milanese doc, professore universitario e imprenditore, Corsini è stato direttore della Sede Lombardia – dipartimento di Fiction TV e Pubblicità a Milano –, direttore della Sede Sicilia – dipartimento del Film Documentario a Palermo – e direttore Sede Piemonte della Fondazione CSC – dipartimento di Cinema d’Animazione a Torino e Archivio Nazionale Cinema Impresa a Ivrea. È dottore di ricerca in marketing e comunicazione d’impresa e diplomato IB a Singapore. Professore a contratto dal 1996 di Sociologia generale presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano e Feltre e, dal 2003, di Sociologia dell’ambiente e del territorio al Politecnico di Milano, sede di Piacenza, con un corso in Creativity and Architecture in the Movies. Responsabile di manifestazioni internazionali nel design e nella moda come Milano Collezioni, Idea Biella, Idea Como e Incontri a Venezia.Per non farsi mancare nulla è stato anche responsabile della formazione del 130° Corso Allievi Carabinieri del Battaglione Veneto a Venezia-Mestre.

Per la scelta del presidente, il sindaco di Ivrea Stefano Sertoli aveva scelto un bando al quale hanno partecipato in due: il vicepresidente uscente Corsini, e Daniele Salvaggio. Il curriculum del primo è apparso nettamente superiore alle esperienze maturate dal secondo. Dalla sua Corsini aveva anche la perfetta conoscenza della Fondazione Guelpa, di cui è stato vice del presidente del dimissionario presidente Roberto Battegazzorre. Entusiasta della nomina Giacomo Bottino, membro del cda della Guelpa,insieme all’ex direttore di Turismo Torino Daniela Broglio e all’avvocato Giancarlo Guarini.

“Le capacità di Corsini saranno utilissimi per il sostegno a Ivrea capitale del libro – osserva Bottino – in quest’ottica s’inserisce l’inaugurazione della sede della Fondazione ospitata nei 300 metriquadrati dell’alloggio di piazza Vittorio abitato da Lucia Guelpa”. Il cda della Fondazione dovrà essere integrato da un nuovo membro,mentre Daniela Broglio pare godere delle simpatie del Consiglio comunale che dovrebbe votarla come nuova vicepresidente. Un incarico che potrebbe servirle a trampolino di lancio per la corsa alla carica di sindaco alle prossime amministrative. Il sindaco Sertoli è avvertito.