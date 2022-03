Stellantis: Fim, per Mirafiori aspettiamo conferma impegni

"L'accordo per le produzioni delle Maserati a Mirafiori, definito a livello ministeriale, deve essere ratificato in sede ministeriale confermando gli impegni e le tempistiche assunte da Stellantis, oltre a verificare eventuali altri investimenti relativi alle smart car elettriche da affiancare alla 500e". Lo affermano il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia e il segretario nazionale Ferdinando Uliano, in vista dell'incontro del 10 marzo al Mise. "L'accordo sindacale raggiunto il 26 ottobre 2021 - spiegano Benaglia e Uliano - ha definito il consolidamento da inizio anno di tutte le produzioni Maserati a Mirafiori, definendo un impegno preciso di garanzia sull'investimento, a partire dal 2024, della futura piattaforma elettrica Folgore di Maserati, che consentirà un ammodernamento di tutte le auto Maserati con le nuove motorizzazione, dando prospettiva al sito produttivo e creando le condizioni di migliori certezze sugli aspetti occupazionali. Gli investimenti previsti dal vecchio piano Fca determinano la conseguente partenza produttiva dal secondo semestre, su una nuova piattaforma elettrificata, delle due nuove Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio, la cui versione full-elettric è prevista per il 2023, a cui si aggiungerà dal 2024 la sostituzione dei modelli berlina E/E+ (attuale segmento di Ghibli e Quattroporte). L'accordo ha previsto che la nuova linea produttiva dei modelli Maserati e quella della 500e manterranno la capacità produttiva precedente".