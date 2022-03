Stellantis: Moody's cambia outlook a positivo

Moody's ha cambiato il rating di Stellantis da stabile a positivo e ha confermato il rating Baa3. "Il cambiamento dell'outlook riflette i progressi di Stellantis in termini di margini e leva finanziaria nel primo anno dopo la fusione tra Fca e Psa", spiega Matthias Heck, vicepresidente senior di Moody's Credit Officer e Lead Analyst per Stellantis. "È probabile un upgrade del rating a Baa2, se la società sarà in grado di sostenere margini di profitto operativo a una cifra medio-alti e mantenere la leva finanziaria sostenibile al di sotto di 2,5x, nonostante le sfide a breve termine in termini di aumento dei prezzi delle materie prime e rischi per la fiducia dei consumatori", ha aggiunto Mr. Heck.